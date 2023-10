Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 306,20 EUR ab.

Die Microsoft-Aktie musste um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 306,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 305,55 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 308,20 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 19.697 Microsoft-Aktien.

Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 383,88 USD.

Am 25.07.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,02 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

