Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Microsoft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 223,00 EUR abwärts. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 221,95 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.726 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 289,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 23,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 208,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 298,25 USD an.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 50.122,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 45.317,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

