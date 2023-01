Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:22 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 223,15 EUR. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 223,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.799 Microsoft-Aktien.

Bei 289,60 EUR markierte der Titel am 16.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 22,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 208,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 6,90 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 298,25 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 25.10.2022 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.122,00 USD – ein Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 45.317,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.04.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.01.2024 dürfte Microsoft die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,56 USD im Jahr 2023 aus.

