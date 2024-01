Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 402,47 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 402,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 33.276 Microsoft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 400,62 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 403,88 USD.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,35 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 56.517,00 USD umgesetzt, gegenüber 50.122,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Microsoft am 30.01.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain