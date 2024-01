Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Vormittag

Kurs der Microsoft

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Microsoft. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 369,75 EUR.

Um 09:18 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 369,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 369,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 368,50 EUR. Bisher wurden heute 5.477 Microsoft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 369,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 42,65 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 403,88 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 56.517,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.122,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 30.01.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Microsoft möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,27 USD im Jahr 2024 aus.

