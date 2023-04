Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Microsoft 258,80 EUR

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr bei 285,48 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.986 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 2,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 33,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 303,25 USD an.

Am 24.01.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 52.747,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.728,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 25.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,30 USD je Microsoft-Aktie.

