Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Nachmittag zu

Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 410,26 USD nach oben.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 410,26 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 412,46 USD. Bei 409,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 802.863 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 430,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,01 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 275,38 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,72 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,95 USD. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 450,11 USD.

Am 30.01.2024 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,58 Prozent auf 62,02 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,67 USD je Aktie belaufen.

