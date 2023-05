Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Microsoft 292,60 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 315,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.693 Microsoft-Aktien.

Bei 322,71 USD erreichte der Titel am 23.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,35 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,13 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.857,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 49.360,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,61 USD im Jahr 2023 aus.

