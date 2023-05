Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Microsoft 291,80 EUR

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 314,60 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 313,76 USD. Bei 314,92 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.266.155 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (322,71 USD) erklomm das Papier am 23.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 326,38 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

