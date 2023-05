Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Microsoft

Aktien in diesem Artikel Microsoft 292,15 EUR

Das Papier von Microsoft befand sich um 09:19 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 292,35 EUR ab. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 291,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 292,90 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.409 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 28,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,13 USD aus.

Microsoft veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.857,00 USD im Vergleich zu 49.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

