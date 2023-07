Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 344,04 USD an der Tafel.

Bei der Microsoft-Aktie ließ sich um 16:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 344,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 346,92 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 342,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 345,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.017.567 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 366,78 USD. 6,61 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,96 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 366,38 USD.

Am 25.04.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.857,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 49.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,62 USD je Aktie belaufen.

