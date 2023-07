Fokus auf Aktienkurs

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag freundlich

24.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 310,10 EUR.

Die Microsoft-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 310,10 EUR. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 310,30 EUR zu. Bei 309,85 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.117 Microsoft-Aktien. Am 18.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 326,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,42 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 366,38 USD je Microsoft-Aktie an. Am 25.04.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,22 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,08 Prozent auf 52.857,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49.360,00 USD erwirtschaftet worden. Die Microsoft-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.07.2023 erwartet. Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,62 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie Trotz möglicher US-Exportbeschränkungen: NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie erobert 1-Billion-US-Dollar-Marktkapitialisierung zurück Vor Microsoft-Merger: Berkshire Hathaway trennt sich von erheblichem Activision-Anteil Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

