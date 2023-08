Kursentwicklung im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag im Plus

24.08.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 328,28 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 328,28 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 332,98 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 332,81 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 3.994.633 Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,78 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 34,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 377,29 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 56.189,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.865,00 USD in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 10,98 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie Neue Berkshire Hathaway-Aktien: So hat sich der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2023 verändert Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2023 im Portfolio der UBS Ubisoft-Aktie springt hoch: Microsoft könnte für Activision-Deal Cloud-Gamingrechte an Ubisoft abtreten - Microsoft-Aktie freundlich

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com