Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Abschlägen

Die Microsoft-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 220,00 EUR. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 219,90 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 220,50 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3.731 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (289,55 EUR) erklomm das Papier am 16.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 209,00 EUR. Mit Abgaben von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 298,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.122,00 USD – ein Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 45.317,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.01.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,56 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

