Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 401,80 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 401,80 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.009 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 405,62 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,94 Prozent niedriger. Am 26.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 230,90 USD ab. Abschläge von 42,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 403,88 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56.517,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD in den Büchern standen.

Die Microsoft-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.01.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,27 USD im Jahr 2024 aus.

