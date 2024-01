Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 403,59 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 403,59 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 405,10 USD. Bei 403,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.397.466 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 405,62 USD. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 0,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 230,90 USD fiel das Papier am 26.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 403,88 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 56.517,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.122,00 USD umgesetzt worden waren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,27 USD je Aktie belaufen.

