Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 371,00 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 371,00 EUR nach oben. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 371,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 370,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 4.551 Stück.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 372,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,30 Prozent niedriger. Am 25.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,84 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 403,88 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,35 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56.517,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 50.122,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 30.01.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

