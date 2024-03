Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Microsoft

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 424,46 USD ab.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 424,46 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 421,65 USD. Bei 425,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.341.659 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 430,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 272,05 USD erreichte der Anteilsschein am 29.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,91 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 440,67 USD.

Am 30.01.2024 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52.747,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62.020,00 USD ausgewiesen.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,66 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Ist eine Blase rund um die NVIDIA-Aktie entstanden? - Ein Analyst widerspricht

Dividendenzahlungen erreichen 2023 ein neues Allzeithoch - zwei US-Riesen an der Spitze

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus