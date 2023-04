Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Microsoft 254,00 EUR

Die Microsoft-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 279,89 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 278,98 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 279,20 USD. Zuletzt wechselten 5.668.261 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,18 USD erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 213,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 31,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 303,25 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.747,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,30 USD fest.

Redaktion finanzen.net

