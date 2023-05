Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Microsoft 298,70 EUR

Das Papier von Microsoft legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 319,65 USD. Bisher wurden heute 77.444 Microsoft-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (322,71 USD) erklomm das Papier am 24.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,96 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 33,23 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 326,38 USD.

Microsoft veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent auf 52.857,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.07.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,61 USD je Microsoft-Aktie.

