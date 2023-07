Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 346,85 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 346,85 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 348,32 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 347,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.011.745 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,47 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 366,38 USD.

Am 25.04.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 52.857,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

