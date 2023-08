Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 322,35 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 322,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 324,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 321,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 3.087.832 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 366,78 USD. Mit einem Zuwachs von 13,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 51,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 377,29 USD an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,69 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Anlageexperte warnt vor "KI-Blase" - langfristige Zukunftschancen

Neue Berkshire Hathaway-Aktien: So hat sich der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2023 verändert

Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2023 im Portfolio der UBS