Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft büßt am Montagabend ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 504,84 USD ab.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 504,84 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 504,59 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 506,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.078.876 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 9,94 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 31,69 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 606,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 3,65 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

