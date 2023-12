Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 375,05 USD nach oben.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 375,05 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 375,17 USD. Bei 373,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.107.484 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,30 USD. Dieser Kurs wurde am 30.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 219,35 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 70,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 403,88 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 56.517,00 USD gegenüber 50.122,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,22 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

