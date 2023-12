Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 375,05 USD.

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 01:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 375,05 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 375,17 USD an. Bei 373,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.107.484 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 384,30 USD markierte der Titel am 30.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (219,35 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 403,88 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 56.517,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 50.122,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

