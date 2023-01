Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Donnerstagmittag Boden gut

Das Papier von Microsoft legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 221,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 222,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,80 EUR. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 23.401 Aktien.

Am 16.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 289,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,63 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 24.01.2023. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.317,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen.

Am 27.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 31.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

