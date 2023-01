Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Um 04:22 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 224,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 225,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.877 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,62 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 287,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.01.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,44 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com