Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 221,00 EUR. Bei 221,00 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 220,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.302 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 23,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Mit Abgaben von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 297,63 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,27 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.747,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 45.317,00 USD eingefahren.

Am 27.04.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.01.2024 dürfte Microsoft die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

