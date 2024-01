Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 403,62 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,3 Prozent auf 403,62 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 402,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 404,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.829.016 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 407,01 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach oben. Am 27.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 242,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 40,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 403,88 USD aus.

Microsoft ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,32 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 56.517,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 52.747,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Microsoft rechnen Experten am 29.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Wert Microsoft-Aktie: KI-Assistent Copilot nun auch für Einzelpersonen und kleine Unternehmen verfügbar

Erwartungen an KI-Chips sind zu hoch: Analyst stuft Aktie von KI-Gewinner AMD zurück

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie steigt: Marktkapitalisierung knackt erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke