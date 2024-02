Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 410,69 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 410,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 18.492 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 420,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 2,47 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.03.2023 bei 245,61 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 40,20 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,95 USD, nach 2,72 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 440,67 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62.020,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 52.747,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Elon Musk überzeugt: Real World-Simulierung und Video-Generierung von Tesla sind "die besten der Welt"

Erneut Berkshire Hathaway-Aktien veräußert: Diese Beteiligungen hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im Schlussquartal 2023

Börse New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Verluste