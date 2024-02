Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft stabilisiert sich am Montagvormittag

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Microsoft. Mit einem Wert von 379,30 EUR bewegte sich die Microsoft-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel bei 379,30 EUR. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 379,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 378,25 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 378,65 EUR. Zuletzt wechselten 5.651 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (391,35 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2024. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 3,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 229,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 65,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,72 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,95 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 440,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62.020,00 USD im Vergleich zu 52.747,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,64 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

