Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 399,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 399,41 USD. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 399,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 397,67 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 822.347 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 468,33 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 14,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 385,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,27 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 505,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69,63 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 62,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 13,15 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

