Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag im Bullenmodus

Um 09:21 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,2 Prozent auf 269,25 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 271,50 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 271,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.161 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 289,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 7,06 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 29,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 304,50 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.01.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 52.747,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.728,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

