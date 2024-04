Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Nachmittag ins Plus

Microsoft im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 409,60 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 409,60 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 413,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 412,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.943.301 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 430,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 4,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2023 bei 295,28 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,91 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 454,56 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 62,02 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 52,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Microsoft am 23.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

