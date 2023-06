Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 335,10 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 16:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 335,10 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 335,57 USD zu. Bei 332,51 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 334,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.597.991 Microsoft-Aktien.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 351,32 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 4,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 213,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 57,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 350,75 USD angegeben.

Am 25.04.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.857,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.07.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,62 USD fest.

