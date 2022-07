Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagmittag gesucht

Das Papier von Microsoft konnte um 26.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 254,75 EUR. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 255,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 253,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 4.895 Stück.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 310,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,85 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,88 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 353,75 USD.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,95 USD je Aktie gewesen. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49.360,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.706,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,27 USD je Aktie belaufen.

