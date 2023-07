Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 338,21 USD.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 3,6 Prozent auf 338,21 USD ab. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.968 Stück gehandelt.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 366,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,45 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 366,38 USD.

Am 26.04.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 vorlegen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

