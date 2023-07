Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 307,05 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 307,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 306,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 306,45 EUR. Bisher wurden heute 42.287 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 326,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 6,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,10 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 366,38 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,06 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

