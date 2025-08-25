Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 502,76 USD.
Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 502,76 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 502,13 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 504,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 472.226 Microsoft-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 10,39 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Abschläge von 31,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,67 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 606,00 USD an.
Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 64,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
