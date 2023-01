Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Freitagmittag

Das Papier von Microsoft konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 227,35 EUR. Bei 227,40 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 226,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.623 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei 208,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 8,91 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 287,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 24.01.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 52.747,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.728,00 USD umgesetzt.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Am 31.01.2024 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images