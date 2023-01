Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Microsoft legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 228,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 229,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 226,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.807 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 289,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 208,75 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 287,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 52.747,00 USD gegenüber 51.728,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Microsoft.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

