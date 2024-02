Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 406,07 USD.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 406,07 USD ab. Bei 405,40 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 408,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.320.738 Microsoft-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (420,82 USD) erklomm das Papier am 10.02.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 3,63 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.03.2023 auf bis zu 245,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,72 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,95 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 440,67 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.020,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD in den Büchern standen.

Die Microsoft-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,65 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

