Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Microsoft-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 375,30 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 375,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 375,15 EUR. Mit einem Wert von 375,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.443 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2024 auf bis zu 391,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 229,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 2,72 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,67 USD an.

Am 30.01.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,93 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.020,00 USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52.747,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Verluste in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein