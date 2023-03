Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagvormittag

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 261,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 262,90 EUR. Bei 262,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.154 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 289,70 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 9,70 Prozent niedriger. Bei 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,13 USD.

Microsoft ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.747,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51.728,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

