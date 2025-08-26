Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittwochabend

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 505,98 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 505,98 USD. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 506,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 502,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.995.019 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 31,85 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,52 USD je Aktie belaufen.

