Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 297,25 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 297,25 EUR. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 297,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 296,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 2.566 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 326,90 EUR markierte der Titel am 18.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 384,43 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

