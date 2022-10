Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 2,0 Prozent auf 230,80 EUR. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 230,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 231,00 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.091 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,70 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,75 EUR am 13.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,79 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 324,38 USD.

Am 25.10.2022 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.122,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.152,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,70 USD fest.

