Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Mittag ins Plus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 331,81 USD zu.

Das Papier von Microsoft legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 331,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.407 Microsoft-Aktien.

Bei 366,78 USD erreichte der Titel am 19.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 35,68 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 383,88 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 56.517,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50.122,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

