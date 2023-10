Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 333,90 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 16:08 Uhr 1,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 334,38 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 330,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.138.941 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 9,85 Prozent zulegen. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 36,08 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 383,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.517,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 50.122,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 vorlegen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

