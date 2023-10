Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 313,05 EUR.

Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 313,05 EUR. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 314,75 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 314,00 EUR. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 5.544 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 328,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,89 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 33,40 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 383,88 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.517,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 50.122,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Auf diese Aktien setzt Aktienbulle und Milliardeninvestor Ken Fisher

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels schwächer